Kapatılan GESİAD'ın üyelerine FETÖ'den hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) Kayseri Şubesi üyesi 9 sanıktan 4'üne, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Levent Somtaş, Necmettin Bebütoğlu, Derya Tuncer, Ali Erginler, Mustafa Göktürk, Osman Akdemir, Ömer Arı, Sabahattin Sürmen ve Süleyman Öksüzkaya ile avukatları hazır bulundu.

Kapatılan GESİAD'ın yedek üyesi olması, kapatılan Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde bulunması, sosyal medya paylaşımları ve örgüt toplantılarına katıldığı iddialarıyla yargılanan sanıklardan Erginler, savunmasında, "9 aydır tutukluyum. İtibarımın geri verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İş adamı Somtaş da devletin ve hükümetin yanında yer almasından dolayı GESİAD'a üye olduğunu iddia etti.

Somtaş, 17-25 Aralık sürecinden sonra ne olduğunu anlamaya çalıştığını ileri sürerek, "Bir süre geçtikten sonra bu derneğin toplantılarına katılmamaya başladım. Sonra istifa ettim. Devletime her zaman güvendim. Beraatimi istiyorum." dedi.

GESİAD üyeliği, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırma, Fetullah Gülen'in kitabının aracının bagajında ele geçirilmesi ve kapatılan Zaman gazetesi ile çalışması iddialarıyla yargılanan reklam şirketi sahibi Sürmen de suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar Bebütoğlu, Tuncer, Göktürk, Akdemir, Arı ve Öksüzkaya da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Erginler'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, firari eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya'nın oğlu Süleyman Öksüzkaya, Sürmen ve Arı'ya silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 2 yıl birer ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Somtaş, Bebütoğlu, Tuncer, Göktürk ve Akdemir'in ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.