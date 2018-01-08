Kapadokya’yı Aralık ayında 121 bin 44 turist ziyaret etti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini Aralık 2017 yılında 121 bin 44 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarını Aralık ayında 121 bin 44 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyarete gelen turistlerden 52 bin 435’i Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret ederken 25 bin 203’ü ise Kaymaklı yer altı şehrini ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinin Aralık 2016 yılında ise 55 bin 37 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.