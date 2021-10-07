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Kapadokya’ya ziyaretçi akını devam ediyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Kapadokya bölgesi, müze ve ören yerlerini Eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Genel 07.10.2021, 09:08
Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Kapadokya bölgesi, müze ve ören yerlerini Eylül ayında 288 bin 213 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
En çok ziyaret edilen ören yeri 83 bin 198 yerli ve yabancı turist sayısıyla Zelve ören yeri olurken, Göreme Açık Hava Müzesini de 70 bin 429 kişi ziyaret etti. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayrıca Hacı Bektaş Veli müzesini 43 bin 730 kişi ziyaret ederken Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirlerini de 62 bin 853 kişi ziyaret etti.