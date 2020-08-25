Kapadokya’nın merkezi belli oldu
KAPADOKYA'NIN MERKEZİNİN ORTAHİSAR KASABASI OLDUĞU, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN TESCİLLENDİ.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.
“Ortahisar Kapadokya’nın merkezidir”
Son aylarda Kapadokya Bölgesi içerisinde bulunmamasına rağmen bir çok ilçe ve belde kendilerini Kapadokya’nın merkezi olarak söylemlerde bulunmasının ardından böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar Kapadokya’nın merkezidir dedi. Ateş, “Kapadokya biliyorsunuz çok geniş bir coğrafyaya sahip. Ve Kapadokya bölgesi içerisinde bulunan bazı beldeler, ilçeler bu konuda sürekli Kapadokya’nın merkeziyiz şeklinde iddia ve söylemlerde bulunuyorlardı. Biz bu konuda bir gerçeği ortaya çıkardık. Ortahisar’ı Kapadokya’nın merkezi olarak tescilledik. Ortahisar Kapadokya’nın merkezidir” diye konuştu.