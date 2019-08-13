Kapadokya'daki

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kırgız Türkleri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurdukları obada, Orta Asya gelenekleri ve oyunlarını gösterip yöresel yemeklerini ikram ediyor.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 1978 yılında Kırgızistan’dan Afganistan'ın Pamir Yaylası'na, oradan da 1982 yılında Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri, Nevşehir'in Avanos ilçesi yakınlarındaki araziye otağlarını yerleştirerek, turizm amaçlı "Kırgız Obası" kurdu.

Teknolojik aletlerin bulunmadığı, geleneksel yöntemlerle yemek pişirilen obada konuklara okçuluk, at binme ve aşık atma oyunu öğretiliyor.

Aile bireylerinin yöresel kıyafetlerle dolaştığı alanı ziyaret edenler, zamanda yolculuğa çıkıyor.

Obanın sorumlusu Kasımbek Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aile olarak geldikleri ilçede, aile bireylerinin el birliğiyle geleneklerini yansıtacak şekilde kurdukları obada, eğlence ve dinlenme alanları oluşturduklarını anlattı.

Yaklaşık bir aydır bölgede bulunduklarını belirten Varol, obanın, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Varol, şöyle devam etti:

"Orta Asya'daki Türk kültürünü tanıtmak amacıyla oba kurduk. Hem kültürümüzü anlatıyoruz hem de yöresel yemeklerimizi konuklarımıza sunuyoruz. Ok atma, aşık atma ve at binme geleneklerimizi gösteriyoruz. Türkiye'de deyim olarak aşık atma terimi kullanılıyor ama bu oyunu bilmiyorlar. Misafirlerimize aşık atma oyununu öğretiyor, birlikte oynuyoruz. Obamızdaki çadırlarda yer sofrasında Kırgız mantısı ve tatlısı, Özbek pilavı gibi kendimize özgü yemekleri ikram ediyoruz. Gelenler çok memnun kalıyor. Ata yurdunu buraya taşıdığımız için teşekkür ediyorlar. Özellikle yerli turistler çok ilgi gösteriyor. Otağımızın Türkiye'de başka bir örneği yok Alanda gezenler yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çektiriyor."

Obanın kurucularından Nuri Çorbacıoğlu da Orta Asya’da yaşamın nasıl olduğunu merak edenlerin bunu yaşamalarına imkan tanıdıklarını, konukların, teknolojiden uzak Kırgız obasında huzurlu vakit geçirmelerini sağladıklarını ifade etti.

Çorbacıoğlu, "Binlerce yıllık kültürü, bu topraklarda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerle tanıştıralım diye düşündük. Oluşturduğumuz bu obada, konuklarımız kültürel deneyim yaşayacak. Orta Asya’da nasıl yaşanırdı, ne tür eğlenceleri vardı, onlar için kutsal olan şeyler nelerdi, bunları görebilecekler. Orta Asya'nın yemeklerini tandırda pişen Kırgız ekmeği ile tadabilecekler. Burası güzel bir yaşam alanı oldu." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla obayı ziyaret eden turist rehberi Fatma Altuner ise burada gezinti yaparken kendini bir masalın içinde gibi hissettiğini, geçmişteki Türk kültürünü merak ettiği için obaya geldiğini söyledi.

Bu mekanı başkalarına da tavsiye edeceğini belirten Altuner, "Türk kültürünün tanınması açısından muazzam bir yer. Buraya gelenlerin kendilerinden bir şeyler bulup, Türk kültürünün arka planı ile ilgili yeni bilgiler edineceğini düşünüyorum. Yabancı misafirlerimiz Türk kültürüne ait şeyler görmek istiyor. Daha çok etnik lezzetler, el sanatları ve gelenekleri görmek istiyorlar. Buranın tam da aranan nitelikte özel bir mekan olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

