Kapadokya’da yılbaşı öncesinde tüm tedbirler alındı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde yılbaşı öncesinde tüm güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya yeni yıla yüzde 100 doluluk oranı ile girecek. Nevşehir Valiliği ise başta Nevşehir merkez olmak üzere tüm İl genelinde yeni yıl öncesinde tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesinde geçmiş yıllara oranla gözle görülür bir turist artışı yaşanacağını belirtirken yeni yıl öncesinde ise tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Vali Aktaş, “Bölgemizde ilimizde bu sene geçen yıllara nazaran turist sayısında gözle görülür bir artış beklemekteyiz. Doluluk oranları yüzde yüz olmuş durumda. Dün sabahta bölgemizde uzun yıllardır olmadığı kadar sayıda sıcak hava balonu havalandı. İnşallah bu sayılar hem yılbaşında hem de 2018 yılında artarak devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir ortamda girmeleri için il olarak tüm planlamalarımızı yaptık. İçişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye ile ilgili olarak yapılacak olan tedbirlerle ile ilgili yayımlamış olduğu genelge sonrasında ilimizde de gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerekse de İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber şuanda uygulamakta olduğumuz tedbirlere ilaveten Cuma gününden itibaren nokta bazlı tedbirlerimizi aldık. Halkımızın toplu bulunacağı yerlerden, alışveriş merkezlerinden, eğlence merkezlerine, trafik ile ilgili yol uygulamalarından can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak tüm tedbirlerimizi Bakanımızın talimatıyla en ince ayrıntısına kadar planladık” diye konuştu.

Vali Aktaş yeni yıl mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 2018 yılına sayılı günler kala yeni yıl mesajını da yayımladı. Vali Aktaş mesajında, “Tüm vatandaşlarımızdan başta Nevşehirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm dünyada tüm İslam aleminde 2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçmesini, her türlü kaosa, kargaşaya son vermesini insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.