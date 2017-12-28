Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kapadokya’da yılbaşı öncesinde tüm tedbirler alındı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde yılbaşı öncesinde tüm güvenlik tedbirleri alındı.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya yeni yıla yüzde 100 doluluk oranı ile girecek. Nevşehir...

28 Aralık 2017 Perşembe 10:42
Kapadokya’da yılbaşı öncesinde tüm tedbirler alındı
banner230

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde yılbaşı öncesinde tüm güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya yeni yıla yüzde 100 doluluk oranı ile girecek. Nevşehir Valiliği ise başta Nevşehir merkez olmak üzere tüm İl genelinde yeni yıl öncesinde tüm güvenlik tedbirlerini aldı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesinde geçmiş yıllara oranla gözle görülür bir turist artışı yaşanacağını belirtirken yeni yıl öncesinde ise tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi. Vali Aktaş, “Bölgemizde ilimizde bu sene geçen yıllara nazaran turist sayısında gözle görülür bir artış beklemekteyiz. Doluluk oranları yüzde yüz olmuş durumda. Dün sabahta bölgemizde uzun yıllardır olmadığı kadar sayıda sıcak hava balonu havalandı. İnşallah bu sayılar hem yılbaşında hem de 2018 yılında artarak devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir ortamda girmeleri için il olarak tüm planlamalarımızı yaptık. İçişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye ile ilgili olarak yapılacak olan tedbirlerle ile ilgili yayımlamış olduğu genelge sonrasında ilimizde de gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerekse de İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber şuanda uygulamakta olduğumuz tedbirlere ilaveten Cuma gününden itibaren nokta bazlı tedbirlerimizi aldık. Halkımızın toplu bulunacağı yerlerden, alışveriş merkezlerinden, eğlence merkezlerine, trafik ile ilgili yol uygulamalarından can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak tüm tedbirlerimizi Bakanımızın talimatıyla en ince ayrıntısına kadar planladık” diye konuştu.

Vali Aktaş yeni yıl mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 2018 yılına sayılı günler kala yeni yıl mesajını da yayımladı. Vali Aktaş mesajında, “Tüm vatandaşlarımızdan başta Nevşehirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm dünyada tüm İslam aleminde 2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçmesini, her türlü kaosa, kargaşaya son vermesini insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 28.12.2017 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim