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Kapadokya’da yer turist gök balon dolu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler akınına uğruyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde...

10 Mart 2018 Cumartesi 10:01
Kapadokya’da yer turist gök balon dolu
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler akınına uğruyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın erken saatlerinde yerli ve yabancı turistler peribacalarını kuş bakışı izlemek için sıcak hava balon turlarına katılıyor. Kapadokya’da balon turlarına katılan turistler yaklaşık bir buçuk saat boyunca gökyüzünden peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşarken balon turlarına katılamayan yerli ve yabancı turistler ise bu anları Göreme’de bulunan Aydın Kırağan tepesine çıkarak ölümsüzleştiriyor. Gökyüzünde yüzlerce balonu aynı anda izlemenin mutluluğunu yaşamak isteyen turistler ise sabahın erken saatlerinde adeta izdihama neden oluyor. Göreme Aydın Kırağan tepesinde yüzlerce balonu aynı anda izleyen turistler ise adeta fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Balon turlarına katılamayan turistler ise burada eşsiz bir manzara eşliğinde yüzlerce balonu izlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken dünyada eşi ve benzeri olmayan peribacalarına sahip olduklarından dolayı kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 10.03.2018 12:00
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