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Kapadokya’da yeni yıl coşkusu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler 2018 yılına girmenin mutluluğunu yaşadı.Türkiye’nin birçok ilinden gelen yerli turistler kayadan oyma eğlence merkezlerinde 2018 yılına merhaba...

01 Ocak 2018 Pazartesi 00:48
Kapadokya’da yeni yıl coşkusu
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler 2018 yılına girmenin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye’nin birçok ilinden gelen yerli turistler kayadan oyma eğlence merkezlerinde 2018 yılına merhaba dedi. Kapadokya bölgesinde yeni yıla girmek için gelen yerli ve yabancı turistler canlı müzik, eğlence ve çeşitli kutlamalar eşliğinde 2017 yılına veda ederken 2018 yılına merhaba dedi. Ankara’da Kapadokya bölgesine yeni yıl kutlamaları için gelen Merve Türkmen Kaplan, “Kapadokya tam bir tarih şehri. Buram buram kültür kokan Anadolu’nun bir şehridir. 2018 yılının tüm insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum” dedi. Mustafa Murat Kaplan ise 2018 yılına Kapadokya bölgesinde girmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek herkese “Mutlu yıllar” dilediğini söyledi.
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