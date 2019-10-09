Kapadokya’da turistler müze ziyareti için kuyruk oluşturdu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’nde turist yoğunluğu yaşanıyor. Kapadokya Bölgesini ziyarete gelen turistlerin hemen hemen Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeden ayrıldığı Göreme açık Hava Müzesi bugünde yoğun günlerinden birini yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya bölgesinde rehberlik yapan Kadir Duman, “Kapadokya bölgesinde yaşayan bir rehber olarak Kapadokya’nın çok dolu dolu bir sezon geçirdiğini görüyoruz. Neredeyse otellerde kalacak yer kalmadı. İnsanlar otellerde yer bulamadıkları için arabalarında uyuyacak seviyedeler” dedi.

Kanada’dan Kapadokya bölgesine gelerek Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden turistler ise Kapadokya bölgesinin çok güzel bir yer olduğunu sıcak hava balonları ile peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, Göreme Açık Hava Müzesi’nin ise çok kalabalık olduğunu belirttiler.