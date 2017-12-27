Kapadokya’da son yılların balon uçuş rekoru kırıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde son yılların en yüksek sıcak hava balon uçuşlarının rekoru kırıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde dün balon uçuşlarında tarihi bir rakama ulaşıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya’da dün gerçekleştirilen toplam 177 balon uçuşu ile yeni bir rekora imza atıldı. Bu sayı, Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına göre, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek günlük balon uçuşu sayısıdır" denildi.