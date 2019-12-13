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Kapadokya'da sıcak hava balonları 2 gündür uçamıyor

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor. Her yıl yüz binlerce turistin bölgenin doğal güzelliklerini...

Genel 13.12.2019, 09:17
Kapadokya'da sıcak hava balonları 2 gündür uçamıyor
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NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Her yıl yüz binlerce turistin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan veren sıcak hava balon turları, zaman zaman etkisini gösteren sis, yağış ve rüzgar nedeniyle dün ve bugün yapılamadı.

Bu yıl ocak-kasımda yaklaşık 560 bin turistin katıldığı, bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı sunan balon turlarının, meteoroloji tahminlerine göre, 16 Aralık Pazartesi gününe kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Kapadokya'da, hava şartlarının uygun olduğu yılda ortalama 300 gün düzenlenebilen tur, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

#Kapadokya #Nevşehir #olumsuz hava koşulları #Sıcak hava balon turu
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