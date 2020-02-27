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Kapadokya’da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Sıcak Hava Balon Turları Olumsuz Hava Şartlari Nedeniyle 2 Günlüğüne İptal Edildi.
Genel 27.02.2020, 09:37
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günü iptal edilmiştir” denildi.