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Kapadokya’da sel böyle görüntülendi

NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI GÖREME BELDESİ VE AVANOS İLÇESİNE BAĞLI ÇAVUŞİN KÖYÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ PERİBACALARI ARASINDA SELE NEDEN OLDU. PERİBACALARI ARASINDAN GİDEN SEL GÖRÜNTÜLERİ İSE SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Genel 08.07.2020, 19:47 09.07.2020, 09:08
Kapadokya’da sel böyle görüntülendi
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Nevşehir’de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış yer yer sele neden olurken sağanak yağış peribacalarını da vurdu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış peribacaları arasında sele neden oldu. Peribacaları arasından giden sel görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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