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Kapadokya’da peribacaları yıkılıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin simgesi olan peribacalarının yıkılması dikkatlerden kaçmadı.
Genel 12.02.2021, 12:34 12.02.2021, 17:00
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin simgesi olan peribacalarının yıkılması dikkatlerden kaçmadı.
Göreme beldesinde bulunan bir peribacasının ise korunma amacıyla sadece ağ ile kaplanarak bırakılması ise bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekiyor.