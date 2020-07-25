Son Dakika

Kapadokya’da ören yerleri nikah salonu olmaya devam ediyor

NEVŞEHİR’İN GÜLŞEHİR İLÇESİNDE GENÇ ÇİFT AÇIKSARAY ÖREN YERİNDE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Genel 25.07.2020, 12:09 27.07.2020, 12:00
Kapadokya’da ören yerleri nikah salonu olmaya devam ediyor
banner230

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde dünya evine girmek için Gülşehir Belediyesine müracaat eden genç çift Açıksaray ören yerinde dünya evine girdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ören yerleri çiftlerin yeni nikah mekanı oldu. Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde dünya evine girmek için müracaat eden Ayşe ve Yasin Şimşek çifti de ilçenin sembolü olan ve Açıksaray ören yerinde bulunan Mantarkaya’da nikah töreni düzenlendi. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından kıyılan nikahta genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada, Gülşehir’de Roma döneminden kalma kaya mezarları ve kiliselerin bulunduğu alanın son zamanlarda genç çiftlerin nikah merasim alanı olduğunu söyledi. Çiftçi, “ İlçemizde bulunan Açıksaray ören yerinin içerisinde bulunan ve mantar şeklini alan Mantarkaya genç çiftlerin yeni gözdesi oldu. Böylesine doğal güzellikte nikah kıymakta bizleri son derece mutlu etti. Bu doğal güzelliklerin yerinde görülmesi için herkesi ilçemize davet ediyorum” dedi. Mantarkaya’da düzenlenen nikah töreni ile dünya evine giren damat Yasin Şimşek ise burada nikah kıydırmaktan dolayı son derecem mutluyuz. Herkesi Mantarkaya’yı görmeye davet ediyorum diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@