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Kapadokya’da muhteşem ’Süper Ay’ görüntüsü
Kapadokya’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ’Süper Ay’ denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Genel 28.04.2021, 15:33 28.04.2021, 17:59
Kapadokya’da dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü ’Süper Ay’ denilen doğa olayı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Günler süren çalışma, hesaplama ve mekan arayışı neredeyse 60 saatlik uykusuz geçen yolculuk sonunda Kapadokya’da Süper (Pembe) Dolunayı görüntülemeyi başardım” sözlerini paylaştı.