Kapadokya’da hem havada hem yerde görsel şölen
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVALANAN SICAK HAVA BALONLARI GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATIRKEN GÖKYÜZÜNDE BALONLARI İZLEMEYE GELEN VE FOTOĞRAF ÇEKİNMEK İSTEYEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDE YERYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLENİ YAŞADI.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıkları ile havalanan sıcak hava balonları görsel şölen yaşattı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşatırken, gökyüzünde balonları izlemeye gelen ve fotoğraf çekinmek isteyen yerli ve yabancı turistler de yeryüzünde görsel şöleni yaşadı. Sıcak hava balonları ile fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin kimisi eski model araçlar ile gelip fotoğraf çekinmeyi tercih ederken, kiminin ise at üzerinde fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı.
Sıcak hava balonlarını izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerin bu görüntüleri Kapadokya bölgesinde hem havada hem de yerde görsel şölen var dedirtti.