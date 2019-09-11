Dünyanın pek çok ülkesinden gelen turistler Kapadokya’da gün doğumunu balon gezisi ile karşılarken, Kızılçukur’da da günü batırmanın keyfini yaşıyor. Gün doğumunu balondan izleyenler kadar seyir teraslarından izleyenler de eşsiz manzaranın keyfini çıkartıyor. Muhteşem bir görsel şölene sahne olan Kapadokya’da güneşin doğduğu ve battığı anda ortaya çıkan renkler ise fotoğraf karelerine yansıyor.
Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
Gün Doğumunu Balondan İzleyenler Kadar Seyir Teraslarından İzleyenler De Eşsiz Manzaranın Keyfini Çikartiyor. Muhteşem Bir Görsel Şölene Sahne Olan Kapadokya’da Güneşin Doğduğu Ve Battığı Anda Ortaya Çikan Renkler İse Fotoğraf Karelerine Yansıyor.