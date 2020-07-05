Kapadokya’da günbatımına karşı nikah kıyıldı
KIZILÇUKUR VADİSİNDE PANDEMİ SÜRECİNDE İLK NİKAH KIYILDI.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde dünyanın en güzel gün batımının izlendiği bölge olan Kızılçukur vadisinde korona virüs ile mücadele sonrasında ilk nikah kıyıldı.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bulunan Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahı kıyıldı. Dünyanın en güzel gün batımının izlendiği yer olan Kızılçukur vadisinde az sayıda davetlinin katıldığı tören ile Arzu ve Şevket Altınöz çifti Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in kıydığı nikah ile dünya evine girdi.
Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş ise açıklamasında Kızılçukur vadisinde 2020 yılının ilk nikahını kıydıklarını söyledi. Ateş, “Kasabamız turistik bir bölgede yer alması münasebetiyle yeni evlenen çiftler için doğal bir nikah salonu vazifesi görmektedir. Biz de 2020 yılının ilk nikahını Kızılçukur vadisinde kıymış oluyoruz. Gelin ve damadımıza hayırlı olsun. Herkesi sosyal mesafe kurallarına uymaya yeniden davet ediyoruz” diye konuştu.