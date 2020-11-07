Kapadokya’da gün doğumunu gökyüzünde karşılıyorlar
BU SABAH ERKEN SAATLERDE ZELVE’DEN PEŞ PEŞE YÜKSELEN BALONLAR, PERİBACALARIYLA KAPLI VADİLER ARASINDA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİNCEYE KADAR SÜZÜLMEYE DEVAM EDİYOR. GÜN DOĞUMUNU GÖKYÜZÜNDE KARŞILAYAN TURİSTLER, BÖLGENİN DOĞAL YAPISIYLA BÜTÜNLEŞEN MANZARAYI HAYRANLIKLA İZLİYOR, FOTOĞRAF ÇEKİP ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR.
Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına katılan turistler, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde güneşin doğuşunu gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.
Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına katılamayan yerli ve yabancı turistler ise Göreme beldesinde Aşk Vadisinde sıcak hava balonlarının gökyüzündeki dansını izleyen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı. Ankara’da Kapadokya bölgesine gelen Emine Alkan 5 defa bölgeye geldiğini ancak ilk kez balonları izleme fırsatını yakaladığını ifade etti. Alkan, “Ankara’dan geliyorum. Buraya yurt dışından gelen arkadaşlarımızı getirdik. 5 defa Kapadokya’ya geldim. Ama ilk defa balonları izleme fırsatı yakaladım. Çok güzel bir manzara ile güne başladık. Arkadaşlarla birlikte çok beğendik. Korona virüsten sonra çok gezememiştik. O yüzden şuan çok mutluyuz. Arkadaşlarımızda balonlarla fotoğraf çekinebilmek için sıraya girdiler. Ben gökyüzünde balonları çok beğendim. Keşke binebilseydim. Ama çok geç kaldık. İnşallah bir daha ki sefere bineceğiz” dedi.
Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün aradan sonra yeniden havalandı.