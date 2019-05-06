Kapadokya’da görüntü kirliliği temizlendi

Nevşehir Valiliği tarafından, kaçak yapıların yıkımı ile ilgili yapılan çalışmaların ardından, Kapadokya Bölgesinde bulunan Paşabağları ören yerlerinde kaçak barakalarda faaliyet gösteren yerler tespit edilerek, buraların kaldırılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yeni işyerlerine taşınıyor.

Bu kapsamda, doğa güzellikleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yer alan kaçak barakalardan oluşan yapılar yıkılarak, doğadaki güzellikler yeniden öne çıkarıldı. Paşabağları aslına uygun hale getirildi ve görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 16:24