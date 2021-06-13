Kapadokya’da gökyüzünde görsel şölen
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya’da gündoğumu ile havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi. Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.
Kapadokya bölgesini eşi ile birlikte ziyarete geldiğini ifade eden Nazım Güçlü ise açıklamasında, “2 gündür Kapadokya’dayız. Hem tarihi hem fiziksel özellikleri ile çok güzel bir şehir. Kapadokya herkesin görmesinin gerektiği bir yer. Özellikle sabahın erken saatlerinde burada balonların görsel şölenini herkesin izlemesinin öneririm” diye konuştu.