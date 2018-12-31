Kapadokya'da faaliyet gösteren balon firması Dubai'de hizmete başladı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firma, Dubai'de de uçuş düzenlemeye başladı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı bölgeyi yerli ve yabancı turistlerin kuş bakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balon firmalarından Universal Balon, yurt dışına açılarak Dubai'de uçuş gerçekleştiriyor.

Firmanın bağlı olduğu Group Especial Genel Koordinatörü Abdullah İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava balon turuna ilginin son yıllarda artmasıyla Türkiye dışında da yatırıma yönelmek istediklerini, fizibilite çalışmalarının ardından Dubai'de turistlere hizmet sunmaya başladıklarını kaydetti.

Tüm dünyada Türk bayrağını dalgalandırabilmek hedefiyle yeni yatırım yeri olarak Dubai'yi seçtiklerini, Dubai'de birçok Türk firması olmasının yatırımı bu ülkeye yapmalarında önemli rol oynadığını ifade eden İnal, "Yatırım teşebbüs fikrimizden önce Dubai bölgesine birçok kez giderek araştırmalarda bulunduk. Türkiye'nin saygın markalarının bu ülkede yer aldığını görünce gerçekten çok mutlu olduk." diye konuştu.

- Uçsuz bucaksız çölde balon uçuşu



Her ülkenin kendine has güzellikler bulunduğunu aktaran İnal, Dubai'nin de çölünün meşhur olduğunu ve balon uçuşlarını çölde yaptıklarını söyledi.

İnal, şöyle devam etti:

"Havacılık tüm dünyada gerçekten önemli ve gelişen bir sektör. Kapadokya'dan sonra Dubai'de uçmaya başladık. Balon uçuşlarımızı çölde icra ediyoruz. Uçuş ortalamamız bir saat olmakla birlikte balon operasyonumuzu gün doğumu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yolcularımız havada Dubai'nin meşhur çölleriyle birlikte develer, oriksler ve ülkenin sembolü olan şahinleri izliyor. Her ülkenin kendine özgü bir yapısı var. Bu ülkeye gelen misafirlerimiz de birçok tur aktivitelerini çöllerde gerçekleştiriyor. İki Türk ve bir Ürdünlü pilotumuz var. Şirketimizde toplamda beş balon mevcut. Ekibimizde Hindistan, Pakistan ve Mısırlı arkadaşlarımız var. 2020 Expo Dubai'de gerçekleşeceği için bu ülkede müthiş yatırımlar mevcut. Birçok alanda yeni yatırımlar ve büyük bir potansiyel var. 2019 ve 2020 yıllarında ticari olarak iyi bir noktaya geleceğimizden şüphemiz yok. İnşallah bizler de ilerleyen yıllarda daha farklı alanlarda bu ülkede Türk bayrağımızı yine dalgalandıracağız."