Kapadokya'da Çinli turist yoğunluğu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre Köpek Yılı'nı geride bırakarak yeni yıla giren Çinli turistleri ağırlıyor.

Çin'in en önemli bayramlarından kabul edilen ve 5 Şubat itibarıyla başlayan bayram tatilini Türkiye ile değerlendirmeyi tercih eden çok sayıda Çinli, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya adeta akın etti.

Bölgedeki bazı otellerde tam doluluk oranı yakalanırken, Çinli konuklar Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Zelve Ören Yeri ile Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturuyor. Peribacaları arasında gezinti yapan turistler, doğal güzelliklerin oluşturduğu manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede gezinti yapan Çinli turistlerden Wei Ni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinde başlayan tatil nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıktıklarını ve Kapadokya'ya geldiklerini belirtti.

Sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğal, tarihi ve kültürel alanlarını gezmeye başladıklarını aktaran Ni, bölgenin fotoğraflarını daha önce sosyal medyada gördüğünü ve uzun süredir Kapadokya'yı görmeyi hayal ettiğini kaydetti.

Ni, "Çin'de yeni bir yıla girdik. Daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. Burayı görmeyi çok istiyordum ve bir grup arkadaşımla Kapadokya'ya geldim. Çok etkileyici, ilginç bir manzarası var. Her ziyaret ettiğimiz noktada fotoğraf çekiyoruz." dedi.

Çinli turistlerden Xia Yong ise uçakla İstanbul aktarmalı olarak Kapadokya'ya geldiğini, tatili boyunca Antalya ve İstanbul'daki tarihi yerleri görmek için tura katıldığını ifade etti.

Yong, "Çin bayramı nedeniyle Türkiye'ye geldik. Kapadokya çok güzel, çok beğendim. Ayrıca Türk insanı da çok sıcakkanlı. Tatil süresince buradaki birçok yeri görmek istiyorum." diye konuştu.

Bölgede yaşanan hareketliliğin, 2019 yılında erken başladığını belirten Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, geçen yıl bölgede turist rekoru kırıldığını, ziyaretçi sayısının bu yıl daha da artacağına inandığını kaydetti.

Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"2019 yılının geçen yıldan daha verimli olacağına inanıyorum. Genelde bu aylarda bölgemizde bir sakinlik olurdu. Ancak mevcut yoğunluk bizi memnun ediyor. Turizm sektörü açısından 2019 göstergeleri çok iyi gidiyor. Çinli yoğunluğu geçen yıl da bu yıl da çok iyi. Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki siyasi ilişkilerin artması turizmi olumlu etkiliyor. Çin devleti tarafından tatilde Türkiye'ye gitmek isteyenler de teşvik ediliyor. Dolayısıyla çok fazla Çinli turisti bölgemizde ağırlıyoruz."

Bölgedeki gezilerinde turistlere eşlik eden turist rehberi Murat Ulu da Çin'deki yılbaşı tatilinin Kapadokya'ya hareketlilik getirdiğini ve turistlerin bölgenin doğal dokusuna hayran kaldıklarını dile getirdi.

