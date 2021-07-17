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Kapadokya’da bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde pandemi sonrasında turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Genel 17.07.2021, 13:19
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde pandemi sonrasında turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Üç güzeller turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyorKapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan üç güzeller mevkiini ziyarete gelen turistlerin bol bol fotoğraf çekinmesi dikkatlerden kaçmadı. Aktürk, “Biliyorsunuz ülkemizin ve bölgemizin simgesi peribacalarımız üç güzeller mevkiimiz var. Kapadokya bölgemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden bir tanesi de üç güzeller mevkiidir. Bu bayramda buranın çok yoğun bir şekilde ziyaret edileceğini tahmin ediyoruz. En güzel görsel görüntüleri en güzel fotoğrafları Kapadokya’ya ait anıları en güzel şekilde burada yaşayacaklarını umut ediyoruz” diye konuştu.