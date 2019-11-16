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Kapadokya’da balonların görsel şöleni
Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (jakem) Komutanlığına Bağlı Atlı Birlikler İse Sabahın Erken Saatlerinde Yerli Ve Yabancı Turistlerin Güvenliği İçin Devriye Gezmesi Dikkatlerden Kaçmazken Atlı Birliklere Turistlerin Büyük İlgi Göstermesi Dikkatlerden Kaçmadı.
Genel 16.11.2019, 09:30
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının gökyüzündeki dansı kartpostallık görüntüler verdi.
Göreme Balloons İşletme Müdürü Bekir Güneş yaptığı açıklamada 2 günün ardından yeniden uçuşların gerçekleştiğini söyledi. Güneş, “Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iki gündür yapılamıyordu. Bu sabah ise Kapadokya’da balonlar yeniden havalandı. Yerli ve yabancı turistlerin sıcak hava balon turlarına ilgisi oldukça güzel. Umut ederim ki her yıl bu sene ilgi olur” şeklinde konuştu.
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