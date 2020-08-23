Kapadokya’da balonların gökyüzünde şenliği başladı
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM BÖLGELERİNDEN VE SICAK HAVA BALON TURLARININ BAŞKENTİ OLAN KAPADOKYA BÖLGESİNDE 5 AYLIK ARANIN ARDINDAN SICAK HAVA BALON TURLARI BU SABAH İTİBARIYLA YENİDEN BAŞLADI. ÖZELLİKLE RUS VE AVRUPALI TURİSTLERİN BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİĞİ SICAK HAVA BALON TURLARI BU SABAH 20 BALONUN HAVALANMASI İLE BAŞLADI.
Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Kapadokya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart tarihinden itibaren iptal edilen sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı.
Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti olan Kapadokya Bölgesinde 5 aylık aranın ardından sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Özellikle Rus ve Avrupalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları bu sabah 20 balonun havalanması ile başladı. Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe kuralları ve maskeler ile balon sepetlerine binerken gökyüzünde balonların görsel şöleni başlamış oldu. Kapadokya’da bu sabah saatlerinde başlayan balon turlarını izlemek için gelen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’de balon turlarına katılan turistlere hoş geldiniz derken bir süre sohbet etti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği Kapadokya bölgesinin süsleri olan sıcak hava balon turlarının bu sabah itibarıyla başlamasından dolayı çok mutluyuz dedi. Açıkgöz, “Tekrar hamd olsun. Türkiye’nin incisi, Türkiye’nin gözbebeği, Kapadokya bölgesinin süsleri olan balonlara yeniden başladık. Balon turlarına 5 ay ara verdik. Dünyadaki en çok balon uçuşunun olduğu Kapadokya bölgesinin süsüdür. Hem Türk turizmine katkısı açısından bölgenin zenginleşmesi ve turizmi çekmesi açısından sıcak hava balonları çok önemliydi. Bugün yeniden bismillah diyerek başladık. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisi var. Sosyal mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat ederek inşallah uçuşlarımız başladı. Bundan sonra da artarak devam edecek. Bölgemizde Rus turistlerimiz var, Avrupalı turistlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Gökyüzünün süsü olan sıcak hava balon turlarımız başladı. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” diye konuştu.
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarına katılan yerli ve yabanı turistler yaklaşık 1 saat 15 dakika süren balon turuna peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.