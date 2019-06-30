Kapadokya'da balonlar

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ile ziyaretçilerine eşsiz bir görüntü sunan Kapadokya'da otellerin terasları, sıcak hava balonlarını fonda kullanarak fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin adeta akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, sabahın ilk ışıklarıyla yükselmeye başlayan sıcak hava balonları, Kapadokya'nın geniş bir alan üzerine yayılan görsel güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da peribacalarının masalsı görünümüyle bütünleşen balonların oluşturduğu manzara, turistleri cezbediyor.

Balonların gökyüzüne yükselmesiyle Göreme beldesindeki otellerin terasları, fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin yarışına sahne oluyor.

Otel yetkililerince artan talep dolayısıyla teraslarda oluşturulan dekorlarda, arka plandaki balonların süslediği Kapadokya manzarasında fotoğraf çektiren turistler, baş aktörü oldukları görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Beldedeki bir otelin sahibi Bekir Coşkun, AA muhabirine, birçok otel gibi kendi tesislerinde de fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin taleplerine cevap verebilmek için dekorlar oluşturduklarını söyledi.

Yer sofrasında kahvaltı, eski motosiklet, salıncak ve terasta yatak gibi dekorlar oluşturduklarını belirten Coşkun, sıcak hava balon turuna katılmak isteyenlerin yanı sıra bu manzarada fotoğraf çektirebilmek için çaba harcayanların sayısının da yüksek olduğunu anlattı.

Coşkun, Kapadokya'nın doğa harikası bir yer olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Turistler de bunu her türlü değerlendiriyor. Sabah saatlerinde misafirlerimiz hem balon uçuşlarını izlemek hem de fotoğraf çektirmek için terasları kullanıyor. Sosyal medya sayfalarında sırf bu manzaradaki fotoğraflarını yayınlayabilmek için gelen konuklarımız var. Sabah gün doğumuyla başlayan ve balon uçuşları tamamlanıncaya kadar, bu görselin izlenebildiği teraslar dolu oluyor. Balonda uçan turistler de bazen ertesi gün bir de burada fotoğraf çektiriyor ayrıca bu imkana sahip olmayan otellerden de yerli yabancı konuklar, terasları kullanmak amacıyla gelebiliyor."

Çinli turist Zhang Li de sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için gün doğmadan otelin terasına geldiğini aktararak, "Kapadokya'ya ünlü kaya oyma otellerinde kalabilmek ve balonla peribacalarını görmek için geldik. Bu terasın manzarası da gerçekten çok özel. Fotoğraflarımı arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

- "Böyle bir güzellik görmedim"

Moskova'da doktor olarak görev yaptığı hastanedeki bazı çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gelen Rus turist Alisa Chegodaeva da birçok ülkeye gezi düzenlediğini ancak başka yerde karşılaşmadığı olağanüstü görselliklere Kapadokya'da şahit olduğunu dile getirdi.

Chegodaeva, "Dün sıcak hava balonuyla uçarak, birçok fotoğraf çektim. Bugün de balonların uçtuğu bu manzarada arkadaşlarla fotoğraf çekiyoruz. Burası harika ve eşsiz bir yer. Böyle bir güzellik daha önce görmedim. İnsanın ruhuna hitap eden unutulmaz bir yer." ifadelerini kullandı.

Çinli turist Wang Xiu ise ülkesinde Kapadokya'nın çok gözde bir turizm merkezi olduğunu, bölgenin doğal yapısının kendisini rüyada gibi hissetmesini sağladığını söyledi.

