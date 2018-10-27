Kapadokya’da balonlar 4 günün ardından yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da yapılan sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Ekim tarihinden itibaren, Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülerek, turistlere bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, hızı saatte 25 kilometreye yaklaşan rüzgar nedeniyle iptal edilmişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim tarihinde iptal edilen sıcak hava balon turları, aradan geçen 4 günün ardından olumsuz hava şartlarının ortadan kalkmasıyla birlikte bu sabah yeniden havalandı.