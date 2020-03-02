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Kapadokya’da balonlar 4 günün ardından Türk bayraklarıyla havalandı
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Sepetlerine Türk Bayrakları Asarak Mehmetçiklere Destek Mesajı Verdi.
Genel 02.03.2020, 11:48
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 günlük aranın ardından yeniden havalanırken sıcak hava balonları sepetlerine Türk Bayrakları asarak Mehmetçiklerime destek mesajı verdi.
Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 4 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Perşembe gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı.