Kapadokya’da balonlar 3 gündür havalanamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’da sıcak hava balonları 3 gündür havalanamıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın balon turizminde başkenti olarak nitelendirilen Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve yağışlı hava nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Kapadokya’da balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür havalanamamış oldu.