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Kapadokya’da balon uçuşları yine iptal edildi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE SICAK HAVA BALON TURLARI İPTAL EDİLDİ.
Genel 06.11.2020, 09:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında Nevşehir’e yağışlı hava uyarısı yapılmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor.