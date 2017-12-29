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Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bu sabah balon uçuşları iptal edildi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal...

29 Aralık 2017 Cuma 08:41
Kapadokya’da balon uçuşları iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bu sabah balon uçuşları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Turlar, aynı nedenden dolayı dün de iptal edilmişti.
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