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Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya’da Sıcak Hava Balon Turları Bugün De İptal Edildi.

Genel 06.12.2019, 10:56 06.12.2019, 11:18
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yine yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

Kapadokya bölgesinde dün de kar yağışı nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmişti.

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