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Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya’da Sıcak Hava Balon Turları Bugün De İptal Edildi.
Genel 06.12.2019, 10:56 06.12.2019, 11:18
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi.
Kapadokya bölgesinde dün de kar yağışı nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmişti.
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