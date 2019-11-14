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Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 15 Kasım Cuma Günü Yapılması Planlanan Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi.
Genel 14.11.2019, 17:19
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Kasım Cuma günü yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları bugün de iptal edilmişti.
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