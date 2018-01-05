Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir olan Kapadokya’da sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi.

Türkiye ve dünyada balon turizminin başkenti olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turlarının iptal edildiği ifadelerine yer verildi.

Kapadokya’da sıcak hava balon turları dün de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmişti.