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Kapadokya’da balon turları iptal edildi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SICAK HAVA BALON TURLARI YAPILAMADI.
Genel 19.10.2020, 09:34
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.