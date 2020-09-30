Son Dakika
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE SICAK HAVA BALON TURLARI OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE YAPILAMADI.
Genel 30.09.2020, 09:38
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah gerçekleştirilecek olan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.