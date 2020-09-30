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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE SICAK HAVA BALON TURLARI OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE YAPILAMADI.

Genel 30.09.2020, 09:38
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah gerçekleştirilecek olan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.

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