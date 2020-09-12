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Kapadokya’da balon turları iptal edildi
TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN KAPADOKYA BÖLGESİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SICAK HAVA BALON TURLARI İPTAL EDİLDİ.
Genel 12.09.2020, 09:54
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah saatlerinde havalanması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.