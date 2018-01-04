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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da sıcak hava balon turları bu sabah saatlerinde olumsuz hava şartları...

04 Ocak 2018 Perşembe 11:40
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya’da sıcak hava balon turları bu sabah saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle balon turlarını iptal etti. Sabahın erken saatlerinde gökyüzünden peribacalarını izlemek için balon firmalarına giden yerli ve yabancı turistler ise balon turlarının iptal edilmesinin ardından otellerine dönmek zorunda kaldı.
Son Güncelleme: 04.01.2018 13:19
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