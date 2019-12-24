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Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Olumsuz Hava Şartlari Nedeniyle Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi.
Genel 24.12.2019, 10:11 24.12.2019, 10:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle Kapadokya’da bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi.
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