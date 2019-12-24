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Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Olumsuz Hava Şartlari Nedeniyle Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi.

Genel 24.12.2019, 10:11 24.12.2019, 10:26
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Kapadokya’da balon turları iptal edildi
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle Kapadokya’da bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi.

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