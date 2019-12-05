Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya’da sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir’de yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya’da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.