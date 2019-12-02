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Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Peribacaları Ve Yeraltı Şehirleri İle Ünlü Sıcak Hava Balon Turlarının Başkenti Konumunda Olan Kapadokya’da Olumsuz Hava Şartlari Nedeniyle Bu Sabah Yapılması Planlanan Sıcak Hava Balon Turları İptal Edildi.
Genel 02.12.2019, 08:53 02.12.2019, 09:02
Peribacaları ve yeraltı şehirleri ile ünlü sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılacak olan balon turları iptal edilmiştir” denildi.
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