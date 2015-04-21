Kapadokya’da Bahar

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da bilinen peribacaları, ağaçların çiçek açmasıyla birlikte farklı bir güzellik kazandı.Her mevsim ayı güzelliği ile dikkatleri çeken Kapadokya’da, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçek açan kayısı ve badem ağaçlarının oluşturduğu görüntü, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Çiçek ağaç ağaçlar içerisinde peribacalarını gezerken fotoğraf çeken turistler, at, deve, ATV ve balon turlarına da katılarak keyifli vakit geçiriyor.