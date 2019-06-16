Kapadokya’da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı.
Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Nevşehir Tabiat Ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılan Tespitler Sonrasında Kapadokya Bölgesinde 9 Kaçak Yapının Yıkımına Başlandı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına dün itibarıyla yeniden başlandı.
Kapadokya bölgesinde dün yıkımı tamamlanan 3 kaçak yapının ardından bugünde 6 kaçak yapının yıkımının yapılacağı öğrenildi.