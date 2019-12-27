Son Dakika
Kapadokya’da 6 gündür balon turları yapılamıyor
Türkiye’nin Önemli Turizm Merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Kar Yağışı İle Birlikte Sıcak Hava Balon Turları Bugünde İptal Edilmesinin Ardından Bölgede 6 Gündür Sıcak Hava Balon Turları Yapılamadı.
Genel 27.12.2019, 11:33
Nevşehir’de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balon turları da iptal edildi. Kapadokya’da balon turları 22 Aralık Pazar gününden beri hava şartları nedeniyle yapılamıyor.
3°
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:34
|Yatsı
|18:57