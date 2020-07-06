Son Dakika
Kapadokya’da 4 kaçak yapı yıkıldı
KAPADOKYA’DA 4 KAÇAK YAPI DAHA YIKILDI
Genel 06.07.2020, 13:19
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerlerinde bulunan 4 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Avanos Belediyesi ekipleri tarafından Zelve ören yerinde bulunan hediyelik eşya, kafeteryaların bulunduğu 4 baraka kaçak bina yıkıldı.