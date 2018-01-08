Kapadokya’da 2017 yılında 247 gün balon turu yapıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesinde 2017 yılında 247 gün sıcak hava balon turları yapılabilirken, 118 gün ise olumsuz hava şartlarından dolayı balon turları iptal edildi.

Dünyanın ve Türkiye’nin sıcak hava balon turlarında başkenti konumunda olan Kapadokya Bölgesinde 2017 yılında yerli ve yabancı turistler balon turlarına büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda 365 gün üzerinden 300 gün olan uçurabilirlik oranı 2017 yılında ise geriledi. Kapadokya’da 2017 yılında 247 gün balon turu yapılırken, 118 gün ise balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, 2017 yılında turist sayısının 2016 yılına göre yüzde 35 arttığını ifade ederken, yaşanan artışın balon turuna da yansıdığını kaydetti. Dinler, “Kapadokya’da 2017 yılı 2016 yılına göre yaklaşık yüzde 35 oranında bir artış yaşadık. Aynı orantıda balon turizmine de ilginin artığını söyleyebiliriz. Yerli ve yabancı turistlerimiz öncelikle yabancı misafirlerimiz olmak üzere Kapadokya’da yapılan balon turlarına çok büyük ilgi gösterdi. Kapadokya biliyorsunuz yaptığımız o tanıtımlarda balonla uçurabilirliğin dünyada en fazla olduğu bölge olarak biliniyor. Geçmiş dönemlerde hep 365 gün üzerinden 300 gün uçurabilirliğini misafirlerimize aktarıyorduk. Fakat bu yıl ekstrem bir yıl oldu. Sis, yağmur ve rüzgar şartlarının olumsuzluğundan ötürü bu yıl sadece 247 gün uçabildik. Bol bol maalesef iptal verdik. Fakat iptaller verilirken biliyorsunuz öncelikle insan güvenliği en önemli plandadır. Riskli olan havalarda Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kesinlikle uçuşa izin vermiyor. Bu misafirlerimiz için almış olduğumuz güvenlik önemlerinden bir tanesidir” dedi.

“Aralık ayında 19 gün balon turları iptal edildi”

Kapadokya bölgesinde 2017 yılında en fazla balon iptalinin yaşandığı ay ise Aralık ayı oldu. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, “Kapadokya’da bu yıl balon turlarına Aralık ayında 19 gün iptal verildi. Bu iptallerde en büyük etken hava şartları oldu. Ama inşallah 2018 yılında uçurabilirlik gün sayısının artmasıyla beraber bu eksikliklerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.