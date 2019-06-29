Kapadokya’da 117 kaçak yapı yıkıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 14:42
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.
Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 14:42