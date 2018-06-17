Kapadokya turizmine bayram dopingi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Çevre illerden günü birlik gelenlerle bölgede hareketlilik daha da arttı.

Tatil için Kapadokya'yı tercih eden bazı konuklar açık hava müzeleri ve ören yerlerini ziyaret ederken bazıları da doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazilerde at ve ATV araçlarla düzenlenen turlara katılıyor.

İstanbul'dan bölgeye geldiğini belirten Egemen Özkasnaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz yerine kültür turizmini tercih ettiğini belirterek "Arkadaşlarımla geldim, eğlenceli tatil geçiriyoruz. ATV araçlarla tura katıldık, vadiler arasında dolaşıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum, Kapadokya'yı mutlaka görsünler." dedi.

Ordu'dan gelen Melek Uzun ise Kapadokya'yı daha önce ziyaret ettiğini ancak ilk kez ATV araçlarla tura katılarak vadiler arasında dolaştığını bundan da büyük keyif aldığını söyledi.

Kapadokya'nın doğal güzelliklerle bezeli harika bir yer olduğuna işaret eden Uzun, "Kapadokya'ya daha önce de gelmiştim ama bu kadar detaylı olarak ilk kez geziyoruz. ATV araçlarla peribacalarının yakınından geçerek, hem manzarayı daha net görebiliyoruz hem de bol bol fotoğraf çekme imkanımız oluyor." diye konuştu.

Bölgede ATV araçlarla tur organize eden Mustafa Uğur da tatil yoğunluğu nedeniyle gelen talepleri karşılamak için gayret gösterdiklerini, yabancı turistlerin yanı sıra yerlilerin de bölgeye gelmesiyle turizm açısından oldukça hareketli bir sürece girildiğini anlatarak "ATV araçlarla çeşitli güzergahları kapsayan farklı süreli turlar organize ediyoruz. Saati 70 liradan tura katılabiliyorlar. Bölgedeki peribacalarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yapmak imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bayram tatili yoğunluk oluşturdu"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz ise UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu bölgede, bayram tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bölgeye gelen turist sayısının bu yıl önceki yıllara kıyasla önemli derecede arttığını aktaran Durmaz, ramazan ayı dolayısıyla az da olsa durgunluk yaşandığını, arife günü ile yeniden hareketli sezona girildiğini belirtti. Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülke genelinde zaten turizm sektöründeki hareketlilik biliniyor. Yerli misafirlerimiz de ramazan ayının başlamasıyla azalma oluşmuştu ancak bayram tatilinde yoğunluk yeniden başladı. Ramazan Bayramı tatili hafta sonuyla bir arada olunca ekstra hareketliliğe de neden oldu. Bölgede konaklayan misafirlerin yanında çevre illerden günü birlik ziyaret için gelen konuklarla birlikte yoğunluk daha da arttı."